Bakan Şimşek: 2024'te dengeli bir büyüme öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz" dedi.

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