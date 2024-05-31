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Bayram ikramiyesi ne zaman hesapta? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 12:44
Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen sorulardan biride emekli ikramiyeleri oldu. Bayram ikramiyesi bayramdan önce yatırılacak mı? Emekli ve memur maaşları bayramdan önce hesaplara geçecek mi? Tüm detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz verdi.
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Bayram ikramiyesi ne zaman hesapta? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman hesapta? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
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