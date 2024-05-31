31 Mayıs 2024, Cuma
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Bayram ikramiyesi ne zaman hesapta? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen sorulardan biride emekli ikramiyeleri oldu. Bayram ikramiyesi bayramdan önce yatırılacak mı? Emekli ve memur maaşları bayramdan önce hesaplara geçecek mi? Tüm detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz verdi.