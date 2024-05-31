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Emekli ödemeleri takvimi belli oldu! İkramiye ve erken maaş 10-14 Haziran arası ödenecek

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 31.05.2024 10:48
Son dakika haberleri... Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emeklinin erken maaşları 10-14 Haziran’da ödenecek. Öte yandan bayram ikramiyeleri de aynı tarihlerde hesapta olacak.

EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ

HAZİRAN AYI

*1-5 HAZİRAN: MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ

*10-14 HAZİRAN: İKRAMİYE VE ERKEN MAAŞ

TEMMUZ AYI

*3 TEMMUZ: ENFLASYON BELLİ OLACAK

*17-26 TEMMUZ: SSK EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ

*25-28 TEMMUZ: BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ

*AY İÇİNDE MEMUR EMEKLİLERİNE FARK

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