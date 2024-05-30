30 Mayıs 2024, Perşembe
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Ek gelir olarak başlandı: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor
Ordu’da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor.