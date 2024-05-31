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Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildi! Yeni düzenleme neleri getirecek?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.05.2024 11:09
Son dakika haberi... Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken kripto varlık yöneticisi Demir Aksoy önemli değerlendirmelerde bulundu.
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