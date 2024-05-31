31 Mayıs 2024, Cuma
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Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildi! Yeni düzenleme neleri getirecek?
Son dakika haberi... Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken kripto varlık yöneticisi Demir Aksoy önemli değerlendirmelerde bulundu.