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Tavşanlı Hayvan Pazarı'nda satışlar başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 12:10
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklar gelmeye başladı.
Tavşanlı Hayvan Pazarı’nda satışlar başladı
Tavşanlı Hayvan Pazarı'nda satışlar başladı
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