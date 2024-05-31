31 Mayıs 2024, Cuma
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Emlak vergisini ödemek için son gün! Ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak
Emlak vergisinde ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Engelliler, gaziler ve geliri olmadığını belgeleyenler vergiden muaf olacak. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemeleri yüz yüze veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı önemli bilgiler verdi.