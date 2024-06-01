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Coğrafi tescilli Hasanağa enginarında rekolte yarıya düştü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 13:01
Güncelleme:01.06.2024 13:01
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden bal üreticilerine destekler artarak, sürüyor. Büyükşehir, 27 arıcıya 270 adet ana arı teslim etti. Ana arıları teslim alan bal üreticileri memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Ferdi Zeyrek’e de teşekkürlerini iletti.
Coğrafi tescilli Hasanağa enginarında rekolte yarıya düştü
Coğrafi tescilli Hasanağa enginarında rekolte yarıya düştü
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