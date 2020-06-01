01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor? |Video

İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2020 11:29
Güncelleme:01.06.2020 14:59
Faruk Erdem A Haber canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtladı. "İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor?"sorusuna Erdem, "İş güvenliği anlamında iş yerlerinin alması gereken önlemler var. İş verenler Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı genelgelere ve iş güvenliği yasasına uymak zorunda... İş veren sadece ofiste çalışanlar için değil uzaktan çalışanlar içinde bu tedbirleri uygulamalı..." dedi
İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor? |Video
İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor? |Video
Konut kredisinde 100 bin liraya ne kadar ödenir?
Konut kredisinde 100 bin liraya ne kadar ödenir?
Konut destek kredileri ne anlama geliyor?
Konut destek kredileri ne anlama geliyor?
'Fatih' Karadeniz'e ulaştı! Petrol arayacak
'Fatih' Karadeniz'e ulaştı! Petrol arayacak
Ekonomik bir canlanma bekliyorum
"Ekonomik bir canlanma bekliyorum"
Bakan Albayrak'tan destek paketiyle ilgili flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan destek paketiyle ilgili flaş açıklama
Plajlar ve sahillerde yasak kalktı
Plajlar ve sahillerde yasak kalktı
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması
Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?
Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?
İşsizlik maaşı almanın şartları neler?
İşsizlik maaşı almanın şartları neler?
Ekonomik büyümeyi destekleyecek
"Ekonomik büyümeyi destekleyecek"
Kredi faiz oranlarında tarihi indirim!
Kredi faiz oranlarında tarihi indirim!
Daha Fazla Video Göster