İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor? |Video

Faruk Erdem A Haber canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtladı. "İş yerlerinde hangi virüs önemleri alınması gerekiyor?"sorusuna Erdem, "İş güvenliği anlamında iş yerlerinin alması gereken önlemler var. İş verenler Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı genelgelere ve iş güvenliği yasasına uymak zorunda... İş veren sadece ofiste çalışanlar için değil uzaktan çalışanlar içinde bu tedbirleri uygulamalı..." dedi