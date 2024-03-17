Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve vergi açıklaması

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var" dedi.

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