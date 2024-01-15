15 Ocak 2024, Pazartesi
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Gram altının seyri ne olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Tarihi zirveleri...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "b3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Moody's'in bu kararı altın piyasalarını ve borsayı nasıl etkiledi? Altında yükseliş sürecek mi? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber'de değerlendirdi. Eryılmaz, "Altın güvenli liman talebi gördü. Bu hafta göreli olarak daha güçlü bekleyebiliriz. Çok fazla sayıda Fed üyesi konuşacak. Konuşmalar altında ciddi bir düşüş yaratmaz ama yükselişin önüne geçer. Güçlü yükseliş için biraz daha vakit var." dedi. Öte yandan Eryılmaz, "Her enflasyon düştükçe her ekonomide soğuma görüldükçe bu altına yarar. 2024’ün ikinci yarısından itibaren ons altın tarafında buna bağlı gram altın tarafında zaten tarihi zirveleri görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.