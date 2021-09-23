23 Eylül 2021, Perşembe
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Fırsatçılar aldı yürüdü | Aynı ürün tam 20 lira pahalı! Bakanlık bilanço açıklayacak
Fahiş fiyatlara karşı ekipler denetimini sürdürüyor yakın zamanda hangi markete ne kadar ceza yazıldığının bilançosu da bakanlık tarafından paylaşılacak. Ama öncesinde A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'da sahaya indi ve ürünlerin fiyatlarını mercek altına aldı. İşte birbirine yürüme mesafesindeki iki market arasında 5 ila 20 lira arasında değişen fiyat farkı ve yapılan büyük fırsatçılık…