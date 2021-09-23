23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Fırsatçılar aldı yürüdü | Aynı ürün tam 20 lira pahalı! Bakanlık bilanço açıklayacak

Fırsatçılar aldı yürüdü | Aynı ürün tam 20 lira pahalı! Bakanlık bilanço açıklayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2021 10:39
Fahiş fiyatlara karşı ekipler denetimini sürdürüyor yakın zamanda hangi markete ne kadar ceza yazıldığının bilançosu da bakanlık tarafından paylaşılacak. Ama öncesinde A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'da sahaya indi ve ürünlerin fiyatlarını mercek altına aldı. İşte birbirine yürüme mesafesindeki iki market arasında 5 ila 20 lira arasında değişen fiyat farkı ve yapılan büyük fırsatçılık…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fırsatçılar aldı yürüdü! Aynı ürün 20 lira pahalı
Fırsatçılar aldı yürüdü! Aynı ürün 20 lira pahalı
İkinci emeklilik fırsatı!
İkinci emeklilik fırsatı!
Gözler MB’nin faiz kararında!
Gözler MB'nin faiz kararında!
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Faiz kararı ne olur?
Faiz kararı ne olur?
Fahiş fiyata denetimli önlem!
Fahiş fiyata denetimli önlem!
Hem hobi hem meslek sahibi oldular!
Hem hobi hem meslek sahibi oldular!
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Gözler Çin’e çevrildi! Evergrande krizi nedir?
Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir?
Altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar oldu?
Turizmde sezon uzuyor
Turizmde sezon uzuyor
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak!
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak!
Daha Fazla Video Göster