Fırsatçılar aldı yürüdü | Aynı ürün tam 20 lira pahalı! Bakanlık bilanço açıklayacak

Fahiş fiyatlara karşı ekipler denetimini sürdürüyor yakın zamanda hangi markete ne kadar ceza yazıldığının bilançosu da bakanlık tarafından paylaşılacak. Ama öncesinde A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'da sahaya indi ve ürünlerin fiyatlarını mercek altına aldı. İşte birbirine yürüme mesafesindeki iki market arasında 5 ila 20 lira arasında değişen fiyat farkı ve yapılan büyük fırsatçılık…

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