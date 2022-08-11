11 Ağustos 2022, Perşembe
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Eşini öldürüp “Gururlu hissediyor” paylaşımı yapan katil zanlısı koca tutuklandı! Neden yaptın sorusuna bakın ne cevap verdi...
Çanakkale’de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyet çıkışında “Neden öldürdün” sorusuna ise, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” diyerek cevap verdi.