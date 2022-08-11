11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Eşini öldürüp “Gururlu hissediyor” paylaşımı yapan katil zanlısı koca tutuklandı! Neden yaptın sorusuna bakın ne cevap verdi...

Eşini öldürüp “Gururlu hissediyor” paylaşımı yapan katil zanlısı koca tutuklandı! Neden yaptın sorusuna bakın ne cevap verdi...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 16:28
Çanakkale’de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyet çıkışında “Neden öldürdün” sorusuna ise, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” diyerek cevap verdi.
Cani kocadan pişkin sözler!
Cani kocadan pişkin sözler!
2002’den bu yana 21 kat arttı
2002’den bu yana 21 kat arttı
Nasıl bir EYT çıkacak?
Nasıl bir EYT çıkacak?
EYT’de formüller neler?
EYT'de formüller neler?
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
Bakan EYT için tarih verdi
Bakan EYT için tarih verdi
Fahiş fiyatlara karşı yeni önlem
Fahiş fiyatlara karşı yeni önlem
Karadeniz gazı ne zaman geliyor?
Karadeniz gazı ne zaman geliyor?
THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu
THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu
Çalışan anneye yarım mesai tam maaş
Çalışan anneye yarım mesai tam maaş
Ev sahipleri ödenebilir kira istiyor
Ev sahipleri ödenebilir kira istiyor
Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı!
Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı!
Daha Fazla Video Göster