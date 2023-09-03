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Emeklilere 3’üncü ikramiye yolda mı? Emekliye zam düzenlemesi…

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Giriş: 03.09.2023 20:34
Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık zam oranları belli oldu. Kamu hakem kurulunun 2024 yılı için yüzde 25 2025 yılı için yüzde 11'lik zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ama bir de SSK ve Bağ-Kur emeklileri var ki, onlar da bir süredir ara zam beklentisi içindeler. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma Bakanlığı'nın kolları sıvadığını biliyoruz. Bürokratlar çalışmalara başladılar. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte düzenlemenin detayları netleşecek. Masadaki formüller ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki o formüller neler? İşte detaylar...
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