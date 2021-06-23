Emekliler temmuzda çifte bayram yapacak! Emeklilerin zam oranı belli oluyor

Milyonlarca emekli, temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuzda hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.

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