23 Haziran 2021, Çarşamba
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Emekliler temmuzda çifte bayram yapacak! Emeklilerin zam oranı belli oluyor
Milyonlarca emekli, temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuzda hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.