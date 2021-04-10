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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

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Giriş: 10.04.2021 09:25
Güncelleme:10.04.2021 09:34
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 13 milyon emeklinin hesabına yatan 1.000 TL'lik ikramiye için kritik tarih belli oldu. Milyonlarca emeklinin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak. Sürekli iş göremezlik geliri olan da ikramiye alacak.
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