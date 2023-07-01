Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili turizmcileri sevindirdi. Birçok tesiste yer kalmadı. Ege'nin turistik merkezlerinde tesisler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turizmdeki hareketliliği A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden anlattı.

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