01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Ege'nin turistik merkezlerinde tesisler yüzde 100 doluluğa ulaştı
Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili turizmcileri sevindirdi. Birçok tesiste yer kalmadı. Ege'nin turistik merkezlerinde tesisler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turizmdeki hareketliliği A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden anlattı.