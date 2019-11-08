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08.11.2019

Dolar TL son durum? Euro TL ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım Cuma en güncel Dolar/TL rakamları? |Video

Dün (7 Kasım Perşembe) dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı. Peki bugün 8 Kasım Cuma döviz piyasalarında son durum nasıl? Dolar ve Euro yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Piyasalarla ilgili son dakika gelişmeleri ve canlı fiyat takip sistemi ile en güncel rakamlar haberimizde...

Dün (7 Kasım Perşembe) dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,6 azalışla 1.460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.472 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılması halinde tarifelerin kaldırılması üzerinde anlaşıldığını ve oluşan olumlu havanın altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 dolar, gram altında ise 270 liranın destek konumunda olduğunu belirtti.

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