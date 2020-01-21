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21.01.2020

Dolar ne kadar oldu? Altında son durum? Euro yükselecek mi? Borsa'da rekor üstüne rekor 21 Ocak döviz kuru CANLI takip |Video

Döviz piyasalarında son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro ve altın fiyatlarında son fiyatlar ne? Borsa İstanbul'da yükseliş sürmeye devam edecek mi? A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 21 Ocak 2020 Salı günü ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar TL ne kadar? En güncel fiyatları haberimizde...

Döviz piyasalarında son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro ve altın fiyatlarında son fiyatlar ne? Borsa İstanbul'da yükseliş sürmeye devam edecek mi? A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 21 Ocak 2020 Salı günü ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar TL ne kadar? En güncel fiyatları haberimizde...

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