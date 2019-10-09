10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.10.2019

Çalışmalar sonuç verdi Tekirdağ Kapaklı'da zengin doğalgaz rezervi bulundu |Video

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yürütülen doğalgaz arama çalışmaları sonuç verdi. Bölgede zengin bir doğalgaz yatağı bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı'nda doğalgaz arama çalışmaları yürütülüyordu. Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir yürütülen arama çalışmalarının sonucunda bölgede zengin bir doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Bulunan rezervin önümüzdeki günlerde kullanılması bekleniyor.

İLÇENİN İKİNCİ REZERVİ OLDU
Şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi tarafında bir doğalgaz rezervine daha rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından ilçenin belli noktalarında çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
Emeklilere bin TL promosyon müjdesi
Emeklilere bin TL promosyon müjdesi
Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası Dolar TL ne kadar?
Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası Dolar TL ne kadar?
MHP: CHP’nin politikaları Türkiye için tehdit
MHP: CHP’nin politikaları Türkiye için tehdit
Harekat mesajı piyasaları nasıl etkiledi?
Harekat mesajı piyasaları nasıl etkiledi?
Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
Türkiye'nin enflasyon gerçeği!
Türkiye'nin enflasyon gerçeği!
Bakan Albayrak: Kamu bankaları yerli ekonomiyi...
Bakan Albayrak: Kamu bankaları yerli ekonomiyi...
Türkiye ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem
Albayrak'tan Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin flaş açıklama
Albayrak'tan Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin flaş açıklama
Sermaye piyasalarında hangi adımlar atıldı?
Sermaye piyasalarında hangi adımlar atıldı?
Daha Fazla Video Göster