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09.10.2019
Çalışmalar sonuç verdi Tekirdağ Kapaklı'da zengin doğalgaz rezervi bulundu |Video
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yürütülen doğalgaz arama çalışmaları sonuç verdi. Bölgede zengin bir doğalgaz yatağı bulundu.
İLÇENİN İKİNCİ REZERVİ OLDU
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı'nda doğalgaz arama çalışmaları yürütülüyordu. Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir yürütülen arama çalışmalarının sonucunda bölgede zengin bir doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Bulunan rezervin önümüzdeki günlerde kullanılması bekleniyor.
İLÇENİN İKİNCİ REZERVİ OLDU
Şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi tarafında bir doğalgaz rezervine daha rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından ilçenin belli noktalarında çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.
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