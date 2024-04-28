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İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 16:56
İngiltere'nin Financial Times Gazetesi, İstanbul Havalimanını ve Türk Hava Yolları'nı değerlendirdi. Dünyada hava ulaşımı pandemi sonrası durgunluk yaşarken Türkiye'de yükselişin sürdüğü belirtildi.
İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor
İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor
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