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Bilgiyi korumayan bankaya ceza! Banka 346 müşterinin bilgisini dışarıya iletti

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Giriş: 24.07.2021 08:50
Güncelleme:24.07.2021 08:50
Müşteri bilgilerini yatırım firmasına veren banka ceza yedi. Bir banka çalışanı, 346 müşteriye ait hesap bilgilerini arkadaşının çalıştığı yatırım firmasına iletti. Durumun ortaya çıkmasıyla ayaklanan müşteriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kapısını çaldı. Kurul, bankaya 275 bin TL ceza kesti.
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Bilgiyi korumayan bankaya ceza!
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