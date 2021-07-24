Bilgiyi korumayan bankaya ceza! Banka 346 müşterinin bilgisini dışarıya iletti

Müşteri bilgilerini yatırım firmasına veren banka ceza yedi. Bir banka çalışanı, 346 müşteriye ait hesap bilgilerini arkadaşının çalıştığı yatırım firmasına iletti. Durumun ortaya çıkmasıyla ayaklanan müşteriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kapısını çaldı. Kurul, bankaya 275 bin TL ceza kesti.

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