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06.12.2019

Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, “Bir yıl önce bu süreç başladığında Türkiye’nin batacağını söyleyenler bizi IMF ile anlaşmaya yönlendiriyordu. Ama biz anlaşmadık ve onlara ihtiyacımız yok dedik. Türkiye daha güçlü çıkacak bu süreçten dedik ve öyle de oldu” şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Erzurum programının ardından hava yolu ile Ağrı'ya gelen Bakan Albayrak, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Karşılamadan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne geçen Bakan Albayrak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde İş dünyası ile bir araya geldi.

Burada çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Türkiye'nin ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktığını dile getirdi. Albayrak, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yüzde beşlik büyüme hedefine ulaşılacağını dile getirerek, Türkiye'nin 2019 yılında cari fazla vereceğini kaydetti.

"ŞİMDİ DAHA GÜZEL VE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Albayrak devamında, son bir buçuk yılda Türkiye'nin zorlu süreci geride bırakacağına inanmayan muhalefetin otel odalarında gizli gizli IMF ile görüşmeler yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Ülke olarak bize yapılan her türlü saldırıya karşı millet olarak birlikte karşı koyduk. Tüm bu sorunların ve saldırıların üstesinden geldik. Sokak olayları, terör olayları, devlet içerisine sinmiş malum sinsi yapılar, ülkemizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bizim geçen yıl ekonomimize saldırı var dediğimizde inanmıyorlardı. Ama bunların hepsi açığa çıkınca kimseyi göremez olduk. Hamd olsun zor dönemi geride bıraktık. Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hedeflerimize ulaşacağız."

Albayrak Türkiye'de önemli bir konunun ise cari açık olduğunu dile getirerek, 2019 yılında cari fazla vereceğini ifade etti.

Albayrak; "Bir yıl önce bu süreç başladığında Türkiye'nin batacağını söyleyenler bizi IMF ile anlaşmaya yönlendiriyordu. Ama biz anlaşmadık ve onlara ihtiyacımız yok dedik. Türkiye daha güçlü çıkacak bu süreçten dedik ve öyle de oldu" şeklinde konuştu

'ANA MUHALEFET PARTİSİ IMF İLE OTELLERDE GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞTÜ'

Ana Muhalefet Partisini eleştiren Albayrak, "Ana Muhalefet otellerde IMF ile gizli gizli görüşünce yakalandı. Yakalanınca da hemen de farklı söylemlerde bulundular. Ama biz anlaşmadık. Arjantin anlaştı ama görüyorsunuz durum ortada. Develüasyon oldu orada. Ama biz zor bir dönemden geçtik ve geride bıraktık. Bundan sonra daha güçlü adımlarla bu sürecin kazanımlarından faydalanacağız. Biz bir olacağız, omuz omuza olacağız. Tüm Türkiye'de hep birlikte ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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