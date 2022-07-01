Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı saat

Son dakika haberleri… Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerekli çalışmayı yaptı. Yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16.30’da açıklaması bekleniyor. Detayları A haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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