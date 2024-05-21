Hazine ve Maliye Bakanlığından demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyarlık ceza

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör devam ettiği vergi incelemeleri sonrası ilk cezayı kesti. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 2 firmaya 7 milyar liralık rekor bir ceza kesildi.

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