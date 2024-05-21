21 Mayıs 2024, Salı
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Son dakika | Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu | Bakan Şimşek'ten flaş açıklama: Büyük ihimalle devam etmeyecek
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek Türkiye'ye hızlı bir fon akışı olduğunu duyurdu. Milyonların merakla beklediği "kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?" sorusuna ise Şimşek "Büyük ihtimalle devam etmeyecek" diye yanıt verdi. Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda da dikkat çeken bir açıklamada bulunan Bakan "Tarihte benzeri görülmemiş hızda iyileşme var." diyerek güzel haberi duyurdu.