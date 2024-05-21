21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Son dakika | Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu | Bakan Şimşek'ten flaş açıklama: Büyük ihimalle devam etmeyecek

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2024 13:08
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek Türkiye'ye hızlı bir fon akışı olduğunu duyurdu. Milyonların merakla beklediği "kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?" sorusuna ise Şimşek "Büyük ihtimalle devam etmeyecek" diye yanıt verdi. Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda da dikkat çeken bir açıklamada bulunan Bakan "Tarihte benzeri görülmemiş hızda iyileşme var." diyerek güzel haberi duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu?
Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu?
Evlilik kredisi! Bugün hesaplara yatıyor
Evlilik kredisi! Bugün hesaplara yatıyor
171 binden fazla eleman aranıyor!
171 binden fazla eleman aranıyor!
Turfanda kiraz için hasat zamanı!
Turfanda kiraz için hasat zamanı!
Somon dolusu kafeslerden ilk hasat!
Somon dolusu kafeslerden ilk hasat!
Emekli maaşını artırma formülü
Emekli maaşını artırma formülü
Petrol üretiminde rekor
Petrol üretiminde rekor
Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7’ye Geriledi
Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi
bu yıl tarımda verim yüksekB
bu yıl tarımda verim yüksekB
Milyonlarca emekliye dev destek!
Milyonlarca emekliye dev destek!
4 bakanlıkta büyük tasarruf dönemi!
4 bakanlıkta büyük tasarruf dönemi!
Bahçeden markete fiyat uçurumu!
Bahçeden markete fiyat uçurumu!
Daha Fazla Video Göster