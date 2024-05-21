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150 bin TL faizsiz evlilik kredisi | Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 21.05.2024 12:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu açıkladı. Göktaş fona ilişkin "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor." dedi..
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