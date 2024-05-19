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Petrol üretiminde rekor! Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varili geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 09:42
Gabar Dağında keşfedilen günlük petrol üretimi 40 bin varili geçti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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