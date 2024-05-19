Somon dolusu kafeslerden ilk hasat! İhracat rekorları kıran Türk somonu

Tarlalarda ve bahçelerde olduğu gibi denizlerde de hasat mevsimi başladı. İhracat rekorları kıran Türk somonu, Trabzon açıklarında bulunan kafeslerden hasat edildi. Karadeniz'in yükselen değeri Türk somonunun hikayesini A Haber ekrana getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN