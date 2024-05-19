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Somon dolusu kafeslerden ilk hasat! İhracat rekorları kıran Türk somonu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 19.05.2024 16:17
Tarlalarda ve bahçelerde olduğu gibi denizlerde de hasat mevsimi başladı. İhracat rekorları kıran Türk somonu, Trabzon açıklarında bulunan kafeslerden hasat edildi. Karadeniz'in yükselen değeri Türk somonunun hikayesini A Haber ekrana getirdi.
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Somon dolusu kafeslerden ilk hasat!
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