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Ekonomi piyasaları hareketlendi! Kripto piyasası yüzde 20 arttı, borsa 11 bini gördü

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 21.05.2024 14:46
Piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Bankacılık endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 264,3 baz puanla şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Borsadan tarihi rekor kırıldı ilk kez 11 bin puanı aştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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