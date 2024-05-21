Ekonomi piyasaları hareketlendi! Kripto piyasası yüzde 20 arttı, borsa 11 bini gördü

Piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Bankacılık endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 264,3 baz puanla şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Borsadan tarihi rekor kırıldı ilk kez 11 bin puanı aştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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