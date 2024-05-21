Soğan tarlada 4 ila 8 lira arasında satılıyor! İstanbul’da soğan fiyatı 16 lira

Yemeklerin vazgeçilmezi soğan için hasat başladı. Peki Adana'daki tarlalardan sofralarımıza gelinceye kadar nasıl bir fiyat farkı ortaya çıkıyor? Detayları A Haber ekipleri araştırdı.

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