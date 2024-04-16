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Altına hile karıştı! Darphane’de basılmayan altına dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 13:52
Günlük alışverişlerde ve yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altına hile karıştı. Ayarı düşük çeyrek altın piyasaya sürülüyor. Düşük ayarlı çeyrek altın nasıl ayırt edilir? Altın Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de anlattı.
İslam Memişten altın için kritik uyarılar

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