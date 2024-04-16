Altına hile karıştı! Darphane’de basılmayan altına dikkat

Günlük alışverişlerde ve yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altına hile karıştı. Ayarı düşük çeyrek altın piyasaya sürülüyor. Düşük ayarlı çeyrek altın nasıl ayırt edilir? Altın Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de anlattı.

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