İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar! "Altın puslu havaları sever" deyip gram için rakam verdi: Manipülasyon piyasası oluştu

GÜMÜŞ TAVSİYESİ! 10 BİN LİRAM 4,5 AYDA NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 2.600 TL oldu 3 bin TL'ye gidecek altın yatırımı yapamıyoruz diyen vatandaşlara da yine gümüşü işaret etmek isterim. Gümüşün gram fiyatı 30 lira.

Peki neden gümüş? 10 bin liram 4,5 ayda ne oldu? Gram altında 12.682 lira oldu. 2.682 lira bir getirisi oldu. Gümüşün gram fiyatı 10 bin lira karşılığında 13.186 lira oldu. 4,5 ayda getirisi 3.186 lira oldu.