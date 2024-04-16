İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar! "Altın puslu havaları sever" deyip gram için rakam verdi: Manipülasyon piyasası oluştu
Düğünü ve altın borcu olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat... İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi? Altında yükseliş devam edecek mi? Kripto paralar neden değer kaybetti? 10 bin TL param 4,5 ayda altın ve gümüşte ne kadar kazandırdı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulundu.
Orta Doğu'da yükselen gerilimin ardından altın fiyatları, rekor seviyelere yükseldi. Kripto piyasaları değer kaybetti.
Peki nedeni ne? Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KRİPTO PARALAR NEDEN DEĞER KAYBETTİ?
Konu savaş olunca altın ve değerli metaller tarafında yükselişler vazgeçilmez oluyor. Özellikle kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşlerin nedeni de kripto paralarını satan yatırımcılar altın güvenli limana geçiş yaptılar. O yüzden bu kadar yüzde 10'luk sert düşüş oldu kripto paralarda.
ALTIN PUSLU HAVALARI SEVER
Değerli metaller jeopolitik gerilimi her zaman satın alıyor. Altın puslu havaları seven bir emtia güvenli bir limandır. O yüzden 2.431 dolar seviyesine kadar ilk etapta agresif bir yükseliş gördük şu anda 2.372 dolar seviyesinde.
MANİPÜLASYON PİYASASI OLUŞTU
Ben manipülasyon piyasasının artık oluştuğunu şahsen düşünüyorum. Hem aylık bazda hem de haftalık bazda sert dalgalanmalara hazır olmak lazım.
Gergin ve tedirgin bir piyasa var artık karşımızda. Bir bakacaksınız altın fiyatları düşüş eğiliminde bir sonraki gün yükseliş eğiliminde.
İsrail mi vurdu? İran mı vurdu? Ha vuracak derken böyle bir dalgalı piyasa belirsizlik oluşuyor. Karmakarışık bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
ALTIN İÇİN ALTIN KURALLAR
Bu ortamda altın yatırımcısının dikkat etmesi gereken unsur yine altın kurallar var. Uzun vadeli bir yatırımcı olacak. Fiyata değil miktara bakacak.
GRAM İÇİN RAKAM VERDİ
Bu yıl ile alakalı gram altın tarafında 3 bin - 3.500 lira aralığı ons altın tarafında 3 bin dolar seviyesi ile alakalı öngörüm hala geçerli.
Düğün yapacaklar altın borcu olanlar altın yatırımını düşünenler her iyimserliği bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü savaş demek enflasyon demek petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon demek ve enflasyonun olduğu her ortamda altın değerli bir metal olarak ön plana çıkabilir.
GÜMÜŞ TAVSİYESİ! 10 BİN LİRAM 4,5 AYDA NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları 2.600 TL oldu 3 bin TL'ye gidecek altın yatırımı yapamıyoruz diyen vatandaşlara da yine gümüşü işaret etmek isterim. Gümüşün gram fiyatı 30 lira.
Peki neden gümüş? 10 bin liram 4,5 ayda ne oldu? Gram altında 12.682 lira oldu. 2.682 lira bir getirisi oldu. Gümüşün gram fiyatı 10 bin lira karşılığında 13.186 lira oldu. 4,5 ayda getirisi 3.186 lira oldu.
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