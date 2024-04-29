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Gram altında yeni tahmin ne? 2024'ün yıldızı Borsa mı olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 11:40
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Dolar, borsa ve altında ne bekleniyor? Gram altın için yeni tahminler neler? Ekonomist Üzeyir Doğan ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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