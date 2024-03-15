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Altın fiyatları yeni rekor kırar mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 12:48
Altındaki yoğun talebi ve buna karşı altın fiyatlarındaki hareketilik ne anlama geliyor?  Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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