Altın fiyatları yeni rekor kırar mı?

Altındaki yoğun talebi ve buna karşı altın fiyatlarındaki hareketilik ne anlama geliyor? Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN