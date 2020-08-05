Altın fiyatları ve Beyrut'taki patlama arasında dikkat çeken ayrıntı! Uzmanlar A Para'da açıkladı

Koronavirüs dünya ekonomisini yerle bir ederken altın fiyatları salgından olumlu etkilendi. Ons altın 2000 doları bulurken gram altın ise 460 liradan satıldı. atırımcılar altın konusunda araştırmalarını sıklaştırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altında artık bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri yukarı yönlü kırdığını ifade ederek, "ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın ne oldu da bu kadar hızlı bir hareket içerisinde?" sorusunu A Para'da yanıtlarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

BEYRUT PATLAMASI SONRASI ALTIN FİYATLARI PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI

Bu hafta ETF girişlerinde bir yoğunluk olduğunu ancak dün bir sakinlik olduğunu ifade eden Memiş, "Özellikle bu Lübnan Beyrut Patlaması sonrası altın fiyatları hızlıca psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı" dedi.

Altının 10 yıldır zirvede olduğunu ve bu yılda 11. yılına girdiğini ifade eden Memiş, "Altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor" dedi.



ETF girişlerinin nedenini düşük faizler, bol likidite, koronavirüs ile ilgili ikinci dalga beklentisine bağlayan uzman isim, "Öyle bir girişler var ki Almanya'daki özellikle altın rezervlerinin kat kat fazlasına girişlerin olduğunu görüyoruz" dedi.

"PSİKOLOJİK SAVAŞIN KAZANANI İSVİÇRE OLDU"

Uzman isim Memiş, "2000 dolar seviyesinin yani psikolojik direncin yukarı yönlü kırılmasından dolayı büyük bir ihtimalle psikolojik para savaşları dediğimiz İsviçre ile ABD arasındaki özellikle elinde rezervlerini kaptırmak istemeyen İsviçre ile doların aşırı değer kaybetmesi ve seçim sürecine giden Trump arasında psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu. Çünkü altın fiyatları psikolojik direnç 2000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı" yorumunu yaptı.

"DOLARIN İTİBARI ZAYIFLIYOR"

"Bundan sonraki etaplarda altın fiyatlarında 2080,2100 ve 2300 dolar seviyelerini gündeme getirmeye devam ediyorlar" diyen Memiş, bu durumun doların itibarını biraz daha zayıflatan etmenler olduğunun altını çizdi.

Memiş, "Dün akşam saatlerinden bugüne kadar yaşanan hızlı agresif yükselişlerin nedenini dün akşam ki Lübnan Beyrut Patlaması'na bağlayabiliriz" açıklamasını yaptı.