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A Para canlı yayınında açıkladı: "Pandemi Türkiye'nin yatırım cazibesini etkilemeyecek" |Video
A Para'ya canlı yayınına katılan Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, pandeminin Türkiye'nin yatırım cazibesini etkilemeyeceğini söyledi. Salar, salgının iş yapış biçimlerini değiştirmesiyle yatırımların da buna göre şekillendirileceğini açıkladı.
Kriz dönemlerinde de Türkiye'nin yükselişine devam ettiğini belirten Salar, jeopolitik ve iç politikadaki gelişmelere dair endişelerin doğal karşılanması gerektiğini belirtti.
A Para yayınına katılan Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Türkiye'nin her dönemde yatırım açısından cazip bir ülke olduğunu söyledi.
Kriz dönemlerinde de Türkiye'nin yükselişine devam ettiğini belirten Salar, jeopolitik ve iç politikadaki gelişmelere dair endişelerin doğal karşılanması gerektiğini belirtti.
Salar, pandeminin iş yapış biçimleri üzerindeki etkisini de değerlendirdi. "Önümüzdeki dönemlerde yaşam biçiminde, iş yapış biçimlerinde hepimiz açısından bazı şeyler değişecek." diyen Salar, yatırımların buna göre şekillendirileceğini açıkladı.
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