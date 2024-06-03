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5 aylık enflasyon oranı belli oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 09:53
Mayıs ve haziran enflasyon rakamları sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek.
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5 aylık enflasyon oranı...
5 aylık enflasyon oranı...
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