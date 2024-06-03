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Kim ne kadar maaş alacak? Maaşlarda zam oranı ne olacak? Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 10:20
Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarındaydı. 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3,37 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Benim tahminim refah payı ile birlikte 35-40 bandında bir temmuz artışı göreceğiz.” dedi.
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