Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayıs enflasyonu yüzde 3,37 oldu

Son dakika haberi… Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarındaydı. 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3,37 olarak belirlendi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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