03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: En kötüsü geride kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 10:34
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2024 dönemine ilişkin enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda artış ise yüzde 75,45 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mayıs ayı enflasyon oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "En kötüsü geride kaldı." ifadelerini kullandı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur - emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz maaş zam oranları ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen A Haber’de anlattı
Memur - emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz maaş zam oranları ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen A Haber’de anlattı
Yeni maaşlar ne oldu? Tek tek açıkladı
Yeni maaşlar ne oldu? Tek tek açıkladı
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
Maaşlarda zam oranı ne olacak?
Maaşlarda zam oranı ne olacak?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
5 aylık enflasyon oranı...
5 aylık enflasyon oranı...
3 ay asgari ödeme yapılan kart kapatılacak mı?
3 ay asgari ödeme yapılan kart kapatılacak mı?
Olta istavrit tezgahlarda
Olta istavrit tezgahlarda
Kurbanlık alırken bu detaylara dikkat
Kurbanlık alırken bu detaylara dikkat
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Milyonların maaş hesabı değişti
Milyonların maaş hesabı değişti
Ekonomide büyüme sürüyor!
Ekonomide büyüme sürüyor!
Daha Fazla Video Göster