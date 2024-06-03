Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: En kötüsü geride kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2024 dönemine ilişkin enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda artış ise yüzde 75,45 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mayıs ayı enflasyon oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "En kötüsü geride kaldı." ifadelerini kullandı..

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