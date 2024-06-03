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Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Memur maaşı kaç lira? Faruk Erdem A Haber'de tek tek hesapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 10:39
Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarındaydı. 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3,37 olarak belirlendi. 34.235 TL alan üniversitesi mezunu memurun maaşı 40.185’e yükseldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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