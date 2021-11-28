28 Kasım 2021, Pazar
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2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ne istiyor? İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri...
Son dakika asgari ücret haberi... Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü kulağı 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle başlıyor. Peki bu süreçte hükümet tarafından nasıl açıklamalar geldi, işçiler ne istiyor? Asgari ücret zammın kaç olması bekleniyor? İşte tüm detaylar...