2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ne istiyor? İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri...

Son dakika asgari ücret haberi... Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü kulağı 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle başlıyor. Peki bu süreçte hükümet tarafından nasıl açıklamalar geldi, işçiler ne istiyor? Asgari ücret zammın kaç olması bekleniyor? İşte tüm detaylar...

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