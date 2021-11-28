28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ne istiyor? İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri...

2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ne istiyor? İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2021 15:38
Son dakika asgari ücret haberi... Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü kulağı 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle başlıyor. Peki bu süreçte hükümet tarafından nasıl açıklamalar geldi, işçiler ne istiyor? Asgari ücret zammın kaç olması bekleniyor? İşte tüm detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2022 yılında asgari ücret...
2022 yılında asgari ücret...
Manipülasyon mercek altında!
Manipülasyon mercek altında!
300 yıllık gelenek gelir kapısı oldu!
300 yıllık gelenek gelir kapısı oldu!
Asgari ücret ne kadar olacak
Asgari ücret ne kadar olacak
Kritik ziyaret! Ortak anlaşmalar imzalandı
Kritik ziyaret! Ortak anlaşmalar imzalandı
Afyonkarahisar’da 8 bin 300 kişi istihdam ediliyor
Afyonkarahisar'da 8 bin 300 kişi istihdam ediliyor
Asgari ücret çalışmaları ne durumda?
Asgari ücret çalışmaları ne durumda?
Para baronları neden şantaja başladı?
Para baronları neden şantaja başladı?
Hindistan cevizi kabuğuyla domates üretimi!
Hindistan cevizi kabuğuyla domates üretimi!
Afyon mermeri hangi ülkelere ihraç ediliyor?
Afyon mermeri hangi ülkelere ihraç ediliyor?
Konut fiyatları neden artıyor?
Konut fiyatları neden artıyor?
Erkenci portakal hasadı!
Erkenci portakal hasadı!
Daha Fazla Video Göster