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15 milyar liralık destek paketi açıklaması!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 10:39
Bakan Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.
15 milyar liralık destek paketi açıklaması!
15 milyar liralık destek paketi açıklaması!
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