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Yüzlerce kasaba sular altında! At çatıda mahsur kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 11:02
Brezilya'nın güneyinde bir haftadır devam eden sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı.
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