İsrail sokakları yeniden karıştı! Protestolarının göbeğinden canlı yayın | "Netanyahu istifa" eylemine polisten sert müdahale

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenledi. Protestolara Tel Aviv, Hayfa, Netanyahu'nun şahsi konutunun bulunduğu Kayserya ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülke genelindeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. İsrail polisi yürüyüşlere TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. A Haber canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Enes Canlı protestoların göbeğinden katıldığı yayında karışan İsrail sokaklarını gösterdi ve son durumu aktardı.

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