18 Mayıs 2024, Cumartesi
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ABD’de Türk günü yürüyüşü! 41. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştiriliyor
ABD’de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü asala tarafından şehit edilmelerine tepki amacıyla, ilk olarak 1981'de düzenlenen ve daha sonraki yıllarda geleneksel hale gelen Türk günü yürüyüşü ‘nün bu yıl 41'incisi gerçekleştiriliyor. AA ABD haberleri müdürü Can Hasasu takip ediyor. İşte detaylar…