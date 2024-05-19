19 Mayıs 2024, Pazar
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İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza yaptı! A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı. Karabağ, “İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterinin kaza yaptığına ilişkin İran basınında haberler yayınlandı. Reisi ile birlikte helikopterde bulunan kişilerin ilgili merkezlerle irtibata geçmeyi başardığı ifade ediliyor. İran medyası kurtarma ekiplerinin kaza yerinde ulaşmaya çalıştığını fakat zorlu hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle ekiplerin hala bu bölgeye ulaşamadığı ifade ediliyor.” dedi.