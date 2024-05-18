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Enkaz altındaki çocuklarını arayan Gazze'li baba yürekleri dağladı! "Allah'ım ben bittim, ben öldüm"

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 22:25
Güncelleme:18.05.2024 22:28
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail’in bombardımanında enkaz altında kalan 4 çocuğunu arayan babanın feryadı yürekleri yaktı. İşte o can yakan görüntüler…
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Çocuklarını arayan Gazze’li baba yürekleri dağladı!
Çocuklarını arayan Gazze'li baba yürekleri dağladı!
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