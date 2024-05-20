Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park'ta oynanan kritik derbiden Fenerbahçe 1-0'lık skorla galip ayrılırken, şampiyonluk şansını son maça taşıdı. Lider Galatasaray'ın ise evinde ve ligde oynadığı maçlardaki galibiyet serisi bu karşılaşma ile son buldu. Maç sonrası stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbolcularla birlikte yeniden sahaya çıkmasının ardından büyük olaylar çıktı. Ali Koç'un bir Galatasaray yöneticisine söylediği sözler ve İsmail Kartal'ın Galatasaray stat görevlisine saldırması kameralara yansıdı. İşte dev derbi sonrası yaşananlar...