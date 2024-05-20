20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park'ta oynanan kritik derbiden Fenerbahçe 1-0'lık skorla galip ayrılırken, şampiyonluk şansını son maça taşıdı. Lider Galatasaray'ın ise evinde ve ligde oynadığı maçlardaki galibiyet serisi bu karşılaşma ile son buldu. Maç sonrası stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbolcularla birlikte yeniden sahaya çıkmasının ardından büyük olaylar çıktı. Ali Koç'un bir Galatasaray yöneticisine söylediği sözler ve İsmail Kartal'ın Galatasaray stat görevlisine saldırması kameralara yansıdı. İşte dev derbi sonrası yaşananlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:34
  • 1
  • 15
Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından RAMS Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Büyük bir kavgaya sebebiyet veren bu olaylarlar sırasında başkan Ali Koç'un bir Galatasaray yöneticisine söylediği sözler gündem oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

  • 2
  • 15
Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı.

  • 3
  • 15
Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Çağlar Söyüncü görürken, Djiku ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

  • 4
  • 15
Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

İsmail Kartal ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 96'ya yükseltirken, sarı-kırmızılılar 99 puanda kaldı.

  • 5
  • 15
Ali Koç Galatasaray stadına geldi! Ortalık karıştı! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’dan Galatasaray görevlisine saldırı: Defalarca yumrukladı

ŞAMPİYONLUK UMUDU YEŞERDİ
Bu galibiyetin ardından şampiyonluk umudu tekrardan yeşeren Fenerbahçe, gelecek hafta evinde İstanbulspor'u mağlup ederse ve Konyaspor evinde Galatasaray'ı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.